Nach dem Flash Crash hat sich der Kryptomarkt erstaunlich schnell stabilisiert. Während viele Anleger noch verunsichert sind, sieht Oliver Michel, Vorstand der tokentus investment AG, im Gespräch mit Johanna Krämer bereits die Weichen für den nächsten großen Move gestellt:?"Das war keine Trendwende, sondern die notwendige Bereinigung vor dem nächsten Schub."Tatsächlich zeigt sich der Markt in einer spannenden Zwischenphase: Die drei großen US-Indizes notieren auf neuen Allzeithochs, Bitcoin und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
