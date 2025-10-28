Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Reload-Solution aus Hamm hat ein vielstufiges Sicherheitssystem für die bei Langfingern beliebten Kabel von Schnellladestationen entwickelt. Die Lösung namens GridZon ist aktuell mit verschiedenen Alpitronic-Stationen kompatibel und wird zusammen mit den Stadtwerken Schwerte einem Praxistest unterzogen. Schnellladeanbieter leiden seit einiger Zeit unter dem häufigen Diebstahl von Ladekabeln, wie wir zuletzt im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
