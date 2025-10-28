167.586 Elektroautos wurden laut dem europäischen Branchenverband ACEA im September in der EU neu zugelassen, 20 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis einschließlich September kamen die E-Autos auf einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Insgesamt hat der ACEA 1.300.188 neue BEV-Pkw im laufenden Jahr registriert - mit dem erwähnten und recht konstanten Anteil am Gesamtmarkt von 16,1 Prozent. Und das sei "immer noch unter dem Tempo, das ...

