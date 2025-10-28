EQS-News: KPS Capital Partners, LP
DAS NEUE UNTERNEHMEN WIRD EIN WELTWEIT FÜHRENDER ANBIETER VON FORTSCHRITTLICHEN KATALYSATOREN UND ADDITIVEN FÜR DIE RAFFINERIE- UND PETROCHEMIEINDUSTRIE SEIN.
NEW YORK, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt, dass das Unternehmen über eine neu gegründete Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung mit Albemarle Corporation ("Albemarle") (NYSE: ALB) über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Geschäftsbereich Raffineriekatalysatoren der Ketjen Corporation (zusammenfassend "Ketjen" oder das "Unternehmen") geschlossen hat. KPS und Albemarle werden über ihre Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt des Abschlusses etwa 51 % bzw. 49 % von Ketjen besitzen, wobei KPS die Mehrheit des Board of Directors und die operative Kontrolle über Ketjen hat. Albemarle wird 100 % des Geschäftsbereichs Performance Catalyst Solutions ("PCS") der Ketjen Corporation behalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.
Ketjen ist ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen Katalysatorlösungen, die zur Umwandlung, Verarbeitung und Entgiftung von Rohöl und erneuerbaren Rohstoffen zur Herstellung von Kraftstoffen und Chemikalien für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, unter anderem in der Petrochemie, im Transportwesen, im Bauwesen und in der Landwirtschaft. Die Katalysatoren und Additive des Unternehmens steigern die Rentabilität der Kunden, indem sie die Zuverlässigkeit, Qualität und Ausbeute von Kraftstoffen und Chemikalien verbessern, die aus einer Vielzahl von traditionellen und erneuerbaren Rohstoffen raffiniert werden. Ketjen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, beschäftigt rund 840 Mitarbeitende und betreibt zwei Produktionsstätten, zwei Forschungs- und Technologiezentren sowie zwei Joint Ventures in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.
Raquel Vargas Palmer, Managing Partner von KPS, sagte: "Wir freuen uns sehr, eine Mehrheitsbeteiligung an Ketjen zu erwerben, einem weltweit führenden Anbieter von unternehmenskritischen Katalysatoren und Additiven für Petrochemie- und Kraftstoffhersteller. Die Lösungen des Unternehmens sind für die Herstellung einer breiten Palette von Produkten, einschließlich nachhaltiger Kraftstoffe und Chemikalien, unerlässlich und gewährleisten Sicherheits-, Qualitäts- und Emissionsstandards, während sie gleichzeitig die Produktionserträge und die Rentabilität der Hersteller verbessern. Wir werden die jahrzehntelange Erfahrung von KPS in der globalen Fertigung nutzen, um eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Innovation und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, und gleichzeitig strategische Unterstützung und Kapital bereitstellen, um die Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens zu verbessern. Ketjen ist weiterhin bestrebt, seine Kunden in der Raffinerieindustrie zu unterstützen und ihnen branchenführende Lösungen, Service und Qualität zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Mitarbeitenden von Ketjen, dem Führungsteam und Albemarle, um das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens zu fördern."
Michael Simmons, President von Ketjen, kommentierte: "Das Team von Ketjen freut sich, mit KPS als Partner in das nächste Kapitel unserer Entwicklung als unabhängiges Unternehmen zu starten. KPS hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Investition in und Stärkung von Industrie- und Spezialmaterialgeschäften, und wir sind zuversichtlich, dass sie der richtige Partner sind, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen. Ihr Engagement für hervorragende Produktionsleistungen, betriebliche Verbesserungen und Innovationen wird es uns ermöglichen, die starke Marktposition von Ketjen auszubauen und unsere Partnerschaften mit Kunden in aller Welt zu vertiefen."
Kent Masters, Chairman und Chief Executive Officer von Albemarle, ergänzte: "Wir sind von KPS und seiner bewährten Expertise im Management großer, globaler Produktions- und Industrieunternehmen beeindruckt. Die Beteiligung von Albemarle an Ketjen unterstreicht unseren Glauben an das Ertragswachstum und das Wertschöpfungspotenzial des Unternehmens unter der Leitung von KPS, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit KPS, um die nächste Wachstumsphase von Ketjen zu unterstützen."
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater und Raymond James als führender Finanzberater von KPS. Die Finanzierung der Transaktion wurde von Barclays, Jefferies, BNP Paribas und Santander bereitgestellt.
