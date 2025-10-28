© Foto: Wallstreet-Online

Der europäische Automarkt zeigt im Herbst eine klare Erholungstendenz, nachdem die Branche lange mit Nachfrageflauten und Lieferengpässen zu kämpfen hatte.Im September wurden in Europa wieder deutlich mehr Fahrzeuge neu zugelassen als im Jahr zuvor, wie der Verband der europäischen Automobilhersteller am Dienstag mitteilte. Die europäischen Autoverkäufe stiegen den dritten Monat in Folge, die Neuzulassungen erhöhten sich um 11 Prozent auf 1,24 Millionen Einheiten. Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden nahmen aufgrund der starken Nachfrage nach günstigeren Modellen um ein Drittel zu. Die Auslieferungen von Plug-in-Hybriden zogen um 62 Prozent an und die von …