Du willst konsistente KI-Bilder statt Zufall? Mit der Snippet-Methode baust du dir ein flexibles System aus wiederverwendbaren Bausteinen, mit denen du zielsicher prompten kannst. Auf der Suche nach mehr Kontrolle über KI-Bilderstellung stößt man schnell auf komplexe Master-Prompts - fertige, aber starre Vorlagen, die oft schwer nachvollziehbar, überfrachtet und stark vom KI-Modell abhängig sind. Die Snippet-Methode geht einen anderen Weg: Du kombinierst ...

