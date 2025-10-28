Junge Menschen sorgen sich um ihre berufliche Zukunft, weil KI immer weiter auf dem Vormarsch ist. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl derer, die ihre Berufspläne durch Chatbots und Co. bedroht sehen, deutlich gestiegen. Dennoch gibt es auch positive Ausblicke. In der Arbeitswelt kommt seit dem Hype um KI immer wieder die Frage auf, welche Jobs durch Chatbots und KI-Agenten ersetzt werden können. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...