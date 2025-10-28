Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung hat ab dem 01.01.2026 einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Dr. Oliver Horn folgt auf Dr. Dr. Michael Fauser. Im selben Zuge übernimmt Horn auch den Bereich Lebensversicherung im Vorstand der ERGO Deutschland. Bei der ERGO Vorsorge Lebensversicherung steht ein Wechsel an der Spitze ins Haus. Dr. Dr. Michael Fauser wird zum Jahreswechsel das Unternehmen verlassen. Sein Nachfolger ist Dr. Oliver Horn, der derzeit im Vorstand die Bereiche Mathematik, IT und Maklervertrieb ...

