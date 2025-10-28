SIG zieht die Konsequenzen aus einem schwächer drehenden Markt und bucht für das zum 30. September 2025 endende Quartal einmalige Aufwendungen von 320 Mio. € vor Steuern - überwiegend nicht cash-wirksam. Bis zu 40 Mio. € sollen im vierten Quartal folgen, einzelne Mittelabflüsse ziehen bis 2026 nach. Gleichzeitig hält der Verpackungsspezialist an seiner Guidance fest: Währungsbereinigt und bei konstanten Kunststoffpreisen bleibt es bei leicht negativem bis stagnierendem Umsatzwachstum. Die bereinigte EBITDA-Marge wird mit Sondereffekten bei rund 21 % gesehen; ohne Einmaleffekte taxiert SIG 24,0-24,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
