Mainz (ots) -Über die Zusammenhänge zwischen Wetter und Gesundheit / am 8. Dezember 2025 um 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekKlirrende Kälte, brüllende Hitze, plötzliche Wetterumschwünge - Extremwetterlagen nehmen zu. Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen reagieren besonders empfindlich auf das Wetter. Für einige Erkrankungen, wie z. B. Migräne, sind die Zusammenhänge bisher nicht endgültig geklärt - trotz Millionen Migränepatient:innen, die von negativen Auswirkungen des Wetters berichten. Welchen Einfluss hat das Wetter tatsächlich auf unsere Gesundheit? ARD Wissen Reporterin Lena Ganschow sucht nach Antworten. Die Doku "Macht mich das Wetter krank?" von ARD Wissen wird am 8. Dezember 2025 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab dann in der ARD Mediathek verfügbar.Extremwetter fordert den KörperMehr als 40 Prozent der Todesfälle in Deutschland gingen laut "Bundeszentrale für politische Bildung" im Jahr 2020 auf Atemwegs- und Herz-/Kreislauf-Erkrankungen zurück. Hitzewellen im Sommer und Kälteeinbrüche im Winter stellen schon gesunde Körper vor besondere Herausforderungen - für Menschen mit Vorerkrankungen wie Arteriosklerose, Bluthochdruck oder COPD können sie lebensbedrohlich sein. Viele Betroffene gelten als besonders "wetterempfindlich".Migräne und Wetter - Spurensuche bis nach JapanBetroffene von Migräne bringen ihre Beschwerden immer wieder mit dem Wetter in Verbindung. In der Forschung ist man sich über Zusammenhänge noch unsicher. Lena Ganschow spricht mit Sarah, einer Migräne-Patientin aus Wiesbaden. Diese hat ihre Wohnung zur Linderung ihrer Symptome "wettersicher" gemacht. Aber spielt das Wetter wirklich eine Rolle bei Migräne? Lena geht auf Spurensuche - die Lösung des Rätsels führt sie bis nach Japan."Macht mich das Wetter krank?"Die Doku "Macht mich das Wetter krank?" ist eine Produktion vom SWR für ARD Wissen. Sie wird am 8. Dezember 2025 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab dann in der ARD Mediathek verfügbar.Mehr Informationen unter http://swr.li/macht-mich-das-wetter-krank