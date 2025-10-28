Kürzlich stellte die deutsche Fluggesellschaft 100 wöchentliche innerdeutsche Zubringerflüge zur Disposition, weil sie unrentabel sind. Am Dienstag konkretisierte die Lufthansa ihre Pläne. Ab dem kommenden Frühjahr werden unter anderem Flüge nach Berlin, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Nürnberg gestrichen. Die Sparpläne kommen an der Börse gut an. Die Lufthansa streicht zum kommenden Frühjahr aus Kostengründen weitere deutsche Inlandsflüge. Nach dem am Dienstag vorgestellten Sommerflugplan wird zwar ...

