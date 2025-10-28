EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
pferdewetten.de AG: Gläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu
Düsseldorf, 28. Oktober 2025 - Die Inhaber der Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) haben in der heutigen zweiten Gläubigerversammlung mit der erforderlichen Mehrheit dem in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 9. Oktober 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG zugestimmt und damit die Änderung der Anleihebedingungen beschlossen.
Die Anleihegläubiger haben dem Beschlussvorschlag zum einzigen Tagesordnungspunkt mit 2.761 JA-Stimmen (das entspricht 100,00 % der abgegebenen gültigen Stimmen) ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zugestimmt.
Mitteilende Person:
Pierre Hofer, Vorstand
Kontakt:
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
www.pferdewetten.ag
Ende der Insiderinformation
