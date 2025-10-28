Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot auf Xetra und an der Börse Frankfurt: Globale Aktienmärkte, Buffer-Strategie für US-Aktien, kanadische Dividendenwerte und US-Dollar-Geldmarktanlagen, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF (ISIN IE0004X8KUG5/ WKN A41F9E) verfolge eine aktive Anlagestrategie: Er bilde die Wertentwicklung des S&P 500 Index bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) ab. Gleichzeitig strebe der Fonds eine Verlustabsicherung (Puffer) für die ersten 10 Prozent Kursrückgänge am Ende der definierten Zielperiode von einem Kalenderjahr an. Dazu investiere die Anlageverwaltung das gesamte Vermögen in FLEX-Optionen. Die Target Outcome-Periode beginne und ende im Oktober eines jeden Jahres. ...

