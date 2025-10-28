The Mobility House erweitert sein Lade- und Energiemanagement ChargePilot um eine dynamische Optimierung des Tarifs, sodass Fahrzeuge automatisch dann laden, wenn Strom günstig ist. Dazu greift das System auf aktuelle Spot Market Preise für Flotten zurück. Mit dem ChargePilot ist das Münchner Unternehmen groß geworden. Das Lade- und Energiemanagement ist als herstellerunabhängiges System in der Lage, E-Flotten und Energiesysteme als smarte Schnittstelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
