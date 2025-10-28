© Foto: Michael Kappeler/dpa

Der US-Logistikriese UPS überrascht die Wall Street mit einem deutlichen Gewinnsprung - und das pünktlich vor dem umsatzstärksten Weihnachtsquartal.Im dritten Quartal erzielte UPS einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,74 US-Dollar - deutlich mehr als Analysten mit rund 1,32 US-Dollar erwartet hatten. Auch der Umsatz lag mit 21,4 Milliarden US-Dollar über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch 1,99 Milliarden US-Dollar erreicht wurden. Die Aktie legt zum US-Handelsstart rund 8 Prozent zu und steigt auf rund 96 US-Dollar, den höchsten Stand seit August. Treiber des Comebacks ist ein radikales Sparprogramm: UPS …