MADRID, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (ABB) durch die Ausgabe von 8.900.190 neuen Aktien zu 15,73 € pro Aktie erfolgreich 140 Mio. € aufgenommen.

Orion, der größte Aktionär von Neinor, zeichnete 100 Mio. € und bekräftigte damit sein langfristiges Engagement für das Unternehmen und sein Vertrauen in dessen eigenkapitaleffiziente Wachstumsstrategie.

Weitere 40 Mio. € wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet, die das Unternehmen nach der im Juni erfolgreich durchgeführten ABB-Transaktion über 229 Mio. € weiterhin unterstützen.

Spanien ist nach wie vor einer der stabilsten Wohnimmobilienmärkte weltweit, da er strukturell unterversorgt ist, einen geringen Verschuldungsgrad aufweist und überzeugende langfristige Wachstumschancen in einem stark fragmentierten Markt bietet.

In den letzten 2,5 Jahren haben Neinor und seine strategischen Partner Grundstückskäufe im Wert von mehr als 2.700 Mio. € realisiert, um rund 31.000 Wohneinheiten zu entwickeln und opportunistische Renditen zu erzielen.

Da die Akquisition von AEDAS vollständig finanziert ist, plant Neinor, den Nettoerlös zu verwenden, um weitere Wachstumsmöglichkeiten in den Segmenten Build-to-Sell und Alternatives Wohnen zu verfolgen.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion und der anhaltenden Unterstützung durch Orion, die einmal mehr ihr Vertrauen in die langfristige Strategie und das Wachstumspotenzial von Neinor unter Beweis stellt, sowie durch institutionelle Investoren, die ihre Unterstützung bekräftigt haben. Mit dem Erlös können wir unsere Expansion in den attraktivsten Segmenten des spanischen Marktes fortsetzen und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für den Kapitaleinsatz beibehalten."

Jordi Argemí, stellvertretender CEO und CFO, erklärte: "Diese Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz von Neinor weiter und ermöglicht uns eine bessere Umsetzung der derzeit in der Analyse befindlichen Pipeline. Die Beteiligung unseres Hauptaktionärs zusammen mit anderen langfristigen institutionellen Investoren verdeutlicht das große Vertrauen in die Strategie, die Umsetzung und das Wertschöpfungspotenzial von Neinor. Nachdem Orion bereits 2023 50 Mio. € in das Vermögensverwaltungsgeschäft von Neinor investiert hat, ist die Beteiligung an dieser Transaktion ein erneuter Beweis für dessen Engagement für das Unternehmen und seine langfristige Vision."

* Die vollständige behördliche Bekanntmachung finden Sie auf der Webseite von Neinor)

Weitere Informationen: NEINOR HOMES Abteilung für Investor Relations investor.relations@neinorhomes.com H/ADVISORS MAITLAND NeinorHomes@h-advisors.global David Sturken +44 7990 595 913 Billy Moran +44 7554 912 008