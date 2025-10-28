Lange wurde verhandelt, nun ist der Deal in trockenen Tüchern: Microsoft sichert sich eine massive Beteiligung am KI-Vorreiter OpenAI. An der Wall Street wird die Nachricht gefeiert, die Aktie des Tech-Giganten markiert ein neues Hoch. Für Anleger verschwindet damit eine wichtige Unsicherheit.Im Rahmen der Neuordnung erhält Microsoft einen Anteil von 27 Prozent an OpenAI, wie die Unternehmen mitteilten. Der Wert dieser Beteiligung wird auf rund 135 Milliarden Dollar beziffert. Entscheidend für Microsoft: ...

