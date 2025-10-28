Im Edelmetallsektor ist und bleibt Gold - trotz der jüngsten Talfahrt - das Maß aller Dinge. Die drei Weißmetalle Silber, Platin und Palladium haben in diesem Punkt das Nachsehen. Zwei davon eröffnen für mutige Investoren aber durchaus Perspektiven. Mit einem globalen Marktwert in Billionenhöhe, einer enormen Handelsliquidität und seinem ungebrochenen Prestige als "Krisenwährung" und Wertaufbewahrungsmittel steht Gold eindeutig an der Spitze der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE