EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Gerresheimer: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen
Düsseldorf, 28. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat Uwe Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November 2025 als Interims-CEO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er folgt auf Dietmar Siemssen, der im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO der Gerresheimer AG zum 31. Oktober 2025 niederlegt. Uwe Röhrhoff kennt Gerresheimer aus seiner vorherigen rund 26jährigen Tätigkeit für das Unternehmen von 1991 bis 2017. 2003 wurde er in den Vorstand berufen, in den Jahren 2010 bis 2017 leitete er Gerresheimer als CEO. Zuletzt war er als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Unternehmen tätig. Aufsichtsratsmandate hält der erfahrene Industrieexperte unter anderem bei Klöckner & Co. SE sowie Röchling SE & Co. KG. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließt die personelle Neuaufstellung des Vorstands der Gerresheimer zunächst ab.
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Uwe Röhrhoff einen ausgewiesenen Branchenexperten als Interims-CEO gewinnen konnten", so Dr. Axel Herberg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Als ehemaliger CEO der Gerresheimer ist er ein exzellenter Kenner des Unternehmens und versteht das Geschäft und seine Herausforderungen sehr genau."
Dietmar Siemssen legt sein Amt als CEO nach sieben Jahren nieder
Röhrhoff folgt auf Dietmar Siemssen, der im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO nach sieben Jahren zum 31. Oktober niederlegt. Er macht so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des MDAX-Unternehmens frei.
"Wir danken Dietmar Siemssen für sein Engagement und seinen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der Gerresheimer", so Dr. Axel Herberg. "Das Unternehmen hat sich unter seiner Führung vom Volumenanbieter zum Anbieter für hochwertige Systeme und Lösungen für die Pharma- und Biotechbranche gewandelt."
Neu formierter Vorstand
Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließt die personelle Neuaufstellung des Vorstands der Gerresheimer zunächst ab. Im September 2025 hatte Wolf Lehmann Dr. Bernd Metzner als CFO abgelöst. Zum 1. November 2025 folgt nun Uwe Röhrhoff auf Dietmar Siemssen als CEO sowie Achim Schalk auf Dr. Lukas Burkhard als Mitglied des Vorstandes.
Über Gerresheimer
Kontakt Gerresheimer AG
28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Indizes:
|MDAX (Aktie)
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2219976
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2219976 28.10.2025 CET/CEST