EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Personalie

Gerresheimer: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen



28.10.2025 / 16:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen Industrieexperte mit langjähriger Branchenerfahrung, darunter rund 26 Jahre aus Managementpositionen bei Gerresheimer

Dietmar Siemssen legt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO nieder

Personelle Neuaufstellung des Vorstands Düsseldorf, 28. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat Uwe Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November 2025 als Interims-CEO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er folgt auf Dietmar Siemssen, der im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO der Gerresheimer AG zum 31. Oktober 2025 niederlegt. Uwe Röhrhoff kennt Gerresheimer aus seiner vorherigen rund 26jährigen Tätigkeit für das Unternehmen von 1991 bis 2017. 2003 wurde er in den Vorstand berufen, in den Jahren 2010 bis 2017 leitete er Gerresheimer als CEO. Zuletzt war er als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Unternehmen tätig. Aufsichtsratsmandate hält der erfahrene Industrieexperte unter anderem bei Klöckner & Co. SE sowie Röchling SE & Co. KG. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließt die personelle Neuaufstellung des Vorstands der Gerresheimer zunächst ab. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Uwe Röhrhoff einen ausgewiesenen Branchenexperten als Interims-CEO gewinnen konnten", so Dr. Axel Herberg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Als ehemaliger CEO der Gerresheimer ist er ein exzellenter Kenner des Unternehmens und versteht das Geschäft und seine Herausforderungen sehr genau." Dietmar Siemssen legt sein Amt als CEO nach sieben Jahren nieder Röhrhoff folgt auf Dietmar Siemssen, der im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO nach sieben Jahren zum 31. Oktober niederlegt. Er macht so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des MDAX-Unternehmens frei. "Wir danken Dietmar Siemssen für sein Engagement und seinen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der Gerresheimer", so Dr. Axel Herberg. "Das Unternehmen hat sich unter seiner Führung vom Volumenanbieter zum Anbieter für hochwertige Systeme und Lösungen für die Pharma- und Biotechbranche gewandelt." Neu formierter Vorstand Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließt die personelle Neuaufstellung des Vorstands der Gerresheimer zunächst ab. Im September 2025 hatte Wolf Lehmann Dr. Bernd Metzner als CFO abgelöst. Zum 1. November 2025 folgt nun Uwe Röhrhoff auf Dietmar Siemssen als CEO sowie Achim Schalk auf Dr. Lukas Burkhard als Mitglied des Vorstandes. Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com Kontakt Gerresheimer AG Presse Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 172 2424185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com

Investor Relations Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Thomas Rosenke

Senior Manager Investor Relations

T +49 211 6181-187

gerresheimer.ir@gerresheimer.com





28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News