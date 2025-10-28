TRADINGIDEE des Tages | US Dollar Index (28.10.2025)

Der US Dollar Index (USDIDX) befindet sich weiterhin am oberen Rand seines Konsolidierungskanals, doch die Marktteilnehmer sehen Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve (Fed) beim morgigen Meeting liegt laut Terminmarkt bei 97 % - ein klares Signal für potenziellen Druck auf den Dollar. Gleichzeitig deutete Fed-Chef Jerome Powell in einem aktuellen Interview an, dass das Programm der quantitativen Straffung (QT) bereits in den kommenden Monaten beendet werden könnte.

US Dollar Index Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

