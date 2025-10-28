© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

80 Milliarden US-Dollar sollen in den Bau von Kernreaktoren in den Vereinigten Staaten investiert werden, teilten die drei an dem Projekt beteiligte Unternehmen am Dienstag mit. Die Aktien gehen durch die Decke.Der Plan stellt eine der ehrgeizigsten US-Investitionen in die Atomenergie seit Jahrzehnten dar und unterstreicht US-Präsident Donald Trumps Agenda der Energiedominanz, die sich auf Öl, Gas, Kohle und Kernkraft konzentriert. Das Wachstum von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz steigert erstmals seit zwei Jahrzehnten die Stromnachfrage in den USA deutlich. Unter der Vereinbarung mit Westinghouse Electric, Cameco und Brookfield Asset Management wird die US-Regierung die …