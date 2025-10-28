Google und NextEra starten Iowas stillgelegtes Atomkraftwerk neu. Das Projekt soll KI-Rechenzentren versorgen und Milliarden für den Bundesstaat bringen.Google und NextEra Energy planen die Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Duane Arnold in Iowa. Die Anlage nahe Cedar Rapids soll bis Anfang 2029 wieder ans Netz gehen - vorausgesetzt, die Behörden geben grünes Licht. Das Kraftwerk war 2020 nach fast 50 Jahren Laufzeit abgeschaltet worden. Mit einer Leistung von 615 Megawatt soll es künftig ein entscheidender Baustein für den wachsenden Strombedarf durch Künstliche Intelligenz und Datenzentren werden. Google sichert sich im Rahmen eines 25-jährigen Vertrags einen Großteil …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.