DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialisten Gerresheimer nimmt einen Chefwechsel vor. Uwe Röhrhoff übernehme das Amt zum 1. November für den Übergang, teilte der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mit. Er folge auf Dietmar Siemssen, der sein Amt nach sieben Jahren "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" zum 31. Oktober niederlege.

Röhrhoff kenne Gerresheimer aus seiner vorherigen rund 26-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen von 1991 bis 2017, hieß es weiter. Er war von 2010 bis 2017 bereits Konzernchef. Zuletzt sei er als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Unternehmen tätig gewesen. Seine Berufung schließe die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, hieß es weiter.

Der Aktienkurs von Gerresheimer reagierte nicht spürbar auf die Neuigkeiten./jha/he