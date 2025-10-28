Am Dienstagnachmittag baut die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer die Kursverluste zeitweise weiter aus. Wie das Unternehmen jüngst bekanntgab, wird CEO Dietmar Siemssen zum 01. November von Uwe Röhrhoff an der Spitze ersetzt. Röhrhoff ist ein intimer Kenner der Düsseldorfer Firma und wird als Interims-CEO agieren.Röhrhoff war bereits zwischen 1991 und 2017 in verschiedenen Managementpositionen bei Gerresheimer tätig, zwischen 2010 und 2017 sogar als Vorstandsvorsitzender. Er dürfte ...

