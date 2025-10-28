Die Stadt Palermo auf Sizilien baut derzeit ihre Ladeinfrastruktur für Elektrobusse aus und installiert 44 neue Lademöglichkeiten. Diese sollen bis Ende des Monats betriebsbereit sein. Die Stadtverwaltung von Palermo erklärt, dass die neuen Ladestationen den Weg für eine erhebliche Erweiterung der Flotte an Elektrobussen ebnen werden und so ausgelegt sind, dass bis zu 60 Elektrobusse gleichzeitig aufgeladen werden können. Da bereits zwei Ladepunkte ...

