Heute geht's bei uns um einen echten Klassiker, der elektrisch neu durchstartet: den Sprinter von Mercedes. Die Stuttgarter geben nämlich erstmals einen Ausblick auf die nächste Generation ihres legendären Transporters - und der soll technisch wie optisch einen großen Sprung machen. Mercedes-Benz hat im Rahmen eines Jubiläums-Events erste Details zur kommenden vierten Sprinter-Generation verraten. Und klar: kein anderes Nutzfahrzeug steht so sinnbildlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net