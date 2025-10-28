Zwei Rivalen werden zu einem Schwergewicht: Skyworks und Qorvo fusionieren zu einem globalen Champion im Chipgeschäft. Die Deal-Summe ist gewaltig, die versprochenen Synergien verlockend. Doch ein gemeinsames Problem der beiden Partner könnte auch nach der Hochzeit bestehen bleiben.Skyworks und Qorvo haben sich auf eine Fusion geeinigt, die das kombinierte Unternehmen mit 22 Milliarden Dollar bewertet. Beide Konzerne gehören zu den führenden Anbietern von Hochfrequenz-Chips für Smartphones und andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
