Viele Anleger fürchten sich vor einer KI-Blase an den Märkten. Nun warnt sogar Fondsmanagerin Cathie Wood vor einer baldigen Erschütterung an den Börsen. Dann soll diese kommen, und so hat die Star-Investorin bereits jetzt ihr Portfolio aufgestellt. Cathie Wood gilt allgemein als Dauer-Bullin und äußert sich in der Regel extrem optimistisch für den weiteren Kursverlauf von Aktien an den Märkten. Doch angesichts des aktuellen KI-Booms und der Angst ...

