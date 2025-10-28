EQS-News: Relai
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
PARIS, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Relai hat sich in einem anspruchsvollen Markt im Bereich der digitalen Vermögenswerte als bahnbrechender Star etabliert, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und mehr als 500.000 App-Downloads verzeichnet hat. Mit der heutigen Ankündigung unternimmt das Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorne.
Als eines der ersten Bitcoin-Unternehmen hat das Schweizer Start-up erfolgreich die Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der MiCA-Verordnung der EU erhalten, die von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) erteilt wurde.
Diese Lizenz ermöglicht es Relai, den nächsten Schritt zu gehen und seine preisgekrönte App Nutzern in der gesamten Europäischen Union anzubieten, vorbehaltlich des Abschlusses des Passporting-Anmeldeverfahrens. Dies ist nicht nur für das Schweizer Bitcoin-Start-up, sondern auch für Bitcoin in Europa ein Meilenstein.
Bislang hat das Unternehmen eine loyale und engagierte Nutzerbasis in der Schweiz und in Italien aufgebaut, strebt jedoch an, Bitcoin über seine Plattform noch mehr Nutzern zugänglich zu machen. Mit der MiCA-Lizenz kann Relai seine regulierten Dienste auf EU-Nutzer ausweiten und eine Reihe von Funktionen anbieten, die die Zugänglichkeit und Transparenz verbessern sollen, darunter:
"Wir sind sehr stolz darauf, eines der ersten Bitcoin-Unternehmen zu sein, das die MiCA-Lizenz erhalten hat, und freuen uns darauf, zunächst nach Frankreich und in einem zweiten Schritt nach Europa zu expandieren."
Relai wird außerdem von einem hochkarätigen Beirat unterstützt, dem Jean Guillaume, Daniel Astraud und Herve de Kerdrel angehören. Alle sind erfahrene Fachleute der Branche und eine hervorragende Bereicherung für die Expansion von Relai in Europa.
"Relai ist eines der ersten Unternehmen, das ausschließlich mit Bitcoin arbeitet und die MiCA-Lizenz erhalten hat. Dies stellt nicht nur für uns, sondern für die gesamte Bitcoin-Branche in ganz Europa einen bedeutenden Fortschritt dar. Unser Ziel ist klar: Bitcoin so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Einfach, sicher, reguliert."
MiCA ermöglicht es dem reinen Bitcoin-Anbieter, innovative Produkte zu entwickeln und sich in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt innerhalb der EU zu etablieren. Der nächste Schritt für das Unternehmen besteht darin, Marketingkampagnen und Veranstaltungen für das Jahr 2026 zu planen sowie in den kommenden Wochen spannende Updates für die App bereitzustellen.
Haftungsausschluss:
Informationen zu Relai
Relai ist ein in der Schweiz lizenzierter Finanzdienstleister mit einem Handelsvolumen von über 1 Milliarde USD und hat erfolgreich eine Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)-Lizenz von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) erworben. Im Jahr 2024 wurde Relai zu einem der am schnellsten wachsenden Startups in Europa ernannt, und das Unternehmen gewann die Top 100 Swiss Startup-Auszeichnung für das beste Fintech im September 2025.
Weitere Informationen finden Sie unter relai.app
Fotos der Relai-Gründer: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKrjc2WUhVsacpsy3nrdIjDNx1wOesao
Relai-Logos: https://drive.google.com/drive/folders/1d7RjUvBUI6TP8Ne0qIbJFAzthzyOa0Fj
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805758/Relai_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-schweizer-bitcoin-app-relai-erhalt-die-mica-lizenz-in-frankreich-302597124.html
28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2220032 28.10.2025 CET/CEST