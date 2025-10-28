Die Wahrheit über Papiergold schockiert den Markt: zu wenig Metall, zu viel Versprechen. Während Banken um ihre Short-Wetten kämpfen, sichern sich Profianleger physische Bestände - bevor es eng wird.Gold und Silber erleben extreme Schwankungen. Erst schossen beide Edelmetalle dynamisch über die Marken von 4.000 US-Dollar beim Gold und 50 US-Dollar beim Silber. Kurz darauf brachen die Preise wieder ein. Diese Volatilität verunsichert Privatanleger und nährt erneut die Debatte über den Einfluss des Papiermarktes. Im Gespräch mit Felix Schönherr von PI Privatinvestor Kapitalanlage geht Jan Willhöft der Frage nach, ob das aktuelle Marktgeschehen einen strukturellen Wendepunkt markiert. …