Angefacht durch die Aufrüstungspläne in Europa gehörte in den vergangenen Monaten auch die Aktie von Radar-Spezialist Hensoldt zu den Highflyern. Dank eines boomenden Auftragseingangs konnte sogar die Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben werden. Doch an der Börse hängt die Hensoldt-Aktie derzeit in einer Seitwärtsphase fest. Hensoldt rechnet im laufenden Jahr insgesamt mit deutlich höheren Bestellungen. Der Auftragseingang soll das 1,6- bis 1,9-Fache des Umsatzes erreichen, teilte das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.