Angefacht durch die Aufrüstungspläne in Europa gehörte in den vergangenen Monaten auch die Aktie von Radar-Spezialist Hensoldt zu den Highflyern. Dank eines boomenden Auftragseingangs konnte sogar die Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben werden. Doch an der Börse hängt die Hensoldt-Aktie derzeit in einer Seitwärtsphase fest. Hensoldt rechnet im laufenden Jahr insgesamt mit deutlich höheren Bestellungen. Der Auftragseingang soll das 1,6- bis 1,9-Fache des Umsatzes erreichen, teilte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
