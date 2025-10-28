Apple Inc. hat einen historischen Meilenstein erreicht und ist als drittes börsennotiertes Unternehmen der Geschichte auf eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Aktie des iPhone-Herstellers profitierte von einer Welle des Optimismus, die durch eine unerwartet starke Nachfrage nach dem neuesten iPhone-Lineup ausgelöst wurde. Analysten sehen darin den Beginn eines lang erwarteten Upgrade-Zyklus.Der KI-Boom und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
