EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: http://www.deutz.com/de/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: http://www.deutz.com/en/investor-relations/
Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
