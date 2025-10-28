EQS-News: Julien's Auctions / Schlagwort(e): Miscellaneous

Julien's Auctions präsentiert legendäre Couture und Prominentenmode mit Cher, Tina Turner, Whitney Houston, Prinzessin Diana, Beyoncé, Madonna und weiteren Live-Auktion: 3. Dezember 2025 - "The Peninsula Beverly Hills"

-Onlinegebote werden eröffnet: 27. Oktober 2025

BEVERLY HILLS, Kalifornien, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions ist stolz darauf, "Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit" anzukündigen, eine außergewöhnliche Versteigerung von Mode- und Couture-Designs im Stil der Prominenten, die am 3. Dezember 2025 um 10 Uhr (PST) im The Peninsula Beverly Hills stattfindet. Diese bahnbrechende Auktion feiert die Kunst der Couture sowie den Glamour von Bühne und Leinwand und bietet Sammlern die seltene Gelegenheit, ikonische Kreationen zu erwerben, die von Tina Turner, Cher, Prinzessin Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears und vielen anderen getragen wurden. Die Online-Auktion beginnt am 27. Oktober auf www.juliensauctions.com . Kommerzielle Auktion hier . Im Mittelpunkt der Auktion steht ein noch nie dagewesenes Angebot von mehr als 50 Entwürfen von Bob Mackie, dem legendären Designer, dessen Kreationen jahrzehntelang den Glamour des Showbusiness bestimmten. "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, wunderbare Couture- und Sammlerkostüme zu sammeln. Ich freue mich sehr, sie mit Leuten zu teilen, die sie lieben", sagte Mackie. Zu den Highlights gehören: Prinzessin Diana Atelier Versace Event-Ensemble, 1997 (Schätzwert: 40.000-60.000 USD)





Cher Bob Mackie Paillettenkostüm, 1978 (Schätzwert: 8.000-10.000 USD)





Tina Turner Bob Mackie Body mit Fransen und Flügeln, 1977 (Schätzwert: 5.000-7.000 USD)





Beyoncé Francesco Scognamiglio Abendkleid, VMAs 2016 (Schätzwert: 8.000-10.000 USD)





Whitney Houston Atelier Versace Abendkleid, 1998 (Schätzwert: 10.000-15.000 USD)





Atelier Versace Abendkleid, 1998 (Schätzwert: 10.000-15.000 USD) Hermès Birkin 35 cm aus Porosus-Krokodilleder in Jaune Poussin, 2016 (Schätzwert: 25.000-35.000 USD) "Diese Kollektion fängt die Essenz von Glamour und Starpower ein", sagte Martin Nolan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's Auctions. "Sie ehrt sowohl die Legenden, die diese Stücke trugen, als auch die visionären Designer, die sie entworfen haben." Die Kollektion wird erstmals in privaten Medienpräsentationen in New York, London und Beverly Hills gezeigt, gefolgt von ihrer einzigen öffentlichen Ausstellung im The Museum of Style Icons in Newbridge, Irland, vom 14. bis 26. November, mit freiem Eintritt. Sammler auf der ganzen Welt können in Echtzeit über die Online-Plattform von Julien an den Auktionen teilnehmen. Medienkontakt:

Jenelle Hamilton PR

jenelle@jenellehamilton.com

+1 646.421.9139 Video - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bold-luxury-bob-mackie-stage-glamour--the-couture-edit-302597166.html



