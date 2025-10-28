Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die pferdewetten.de AG hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die Inhaber der Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70/ WKN A383Q7) haben in der heutigen zweiten Gläubigerversammlung mit der erforderlichen Mehrheit dem in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 9. Oktober 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777/ WKN A2YN77) zugestimmt und damit die Änderung der Anleihebedingungen beschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
