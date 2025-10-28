Stefan Hartung bleibt der Vorsitzende der Geschäftsführung des Autozulieferers Bosch. Der Vertrag sei bereits "vor geraumer Zeit" verlängert worden, so das Unternehmen - macht aber keine Angaben zur Laufzeit. Dass der Arbeitsvertrag von Hartung bereits verlängert wurde, hat ein Bosch-Sprecher am Unternehmenssitz in Gerlingen bei Stuttgart nun bestätigt. Anders als ähnlich große Unternehmen ist der Mischkonzern mit seiner wichtigen Autozulieferer-Sparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net