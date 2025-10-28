Der iPhone-Konzern erreicht eine historische Marke und reiht sich in einen exklusiven Klub ein. Nach einem schwierigen Start ins Jahr dreht Apple mächtig auf. Die neueste iPhone-Generation übertrifft alle Erwartungen. Kann Apple die Dynamik bis zum Quartalsbericht am Donnerstag halten?Apple hat es endlich geschafft! Der iPhone-Hersteller knackte am Dienstag mit einem nur kleinen Kurszuwachs von 0,4 Prozent auf knapp 270 US-Dollar erstmals die Marke von vier Billionen Dollar Börsenwert. Damit ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär