© Foto: ARK Invest/ Reed Young

Die Starinvestorin sieht keine Blase, aber Anzeichen für Überhitzung: Steigende Zinsen und algorithmische Märkte könnten laut Cathie Wood den KI-Sektor bald auf den Boden der Tatsachen zurückholen.Cathie Wood, CEO von Ark Invest, hält eine Korrektur im boomenden KI-Sektor für möglich, sieht aber keine Blase. "Wir glauben, dass es zu einem Reality-Check kommen wird", sagte Wood am Dienstag am Rande der Future Investment Initiative (FII) in Riad gegenüber CNBC. Der Markt müsse sich auf steigende Zinsen einstellen, nachdem die Diskussion im kommenden Jahr von Zinssenkungen zu Zinserhöhungen umschlagen dürfte. "Wir werden im nächsten Jahr einen Punkt erreichen, an dem sich die Diskussion von …