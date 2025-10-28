Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL9UP73, Wertpapier-Name: Call 20.03.26 Nokia 6,5, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL9AQV0, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Nokia 6, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL9YXG7, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Nokia 6,5, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis Fair Value lt. Antragsteller:

28.10.2025 16:59:38 10,000 0,64 1,20 EUR

28.10.2025 17:06:18 10,000 0,57 1,20 EUR

28.10.2025 17:07:08 20,000 0,37 1,00 EUR

28.10.2025 17:08:15 10,000 0,63 1,20 EUR





