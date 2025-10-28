PEKING, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der weltweit eskalierenden geopolitischen Spannungen versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea zum APEC-Wirtschaftsgipfel 2025 - zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Region mit zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert ist.

Im Vorfeld des Gipfels veranstaltete die China Media Group (CMG) zusammen mit der Yonsei-Universität und YTN am 25. Oktober in Peking eine Podiumsdiskussion zum Thema "Dialog über globale Governance und gemeinsamen Wohlstand im asiatisch-pazifischen Raum".

Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International Trade, erklärte, dass die Interessen der Länder zunehmend miteinander verflochten seien, was eine stärkere gemeinsame Governance erfordere, wobei Zusammenarbeit und wechselseitiger Nutzen von entscheidender Bedeutung seien. Er wies darauf hin, dass Chinas Global Governance Initiative (GGI) chinesische Lösungen für ein gerechteres globales System biete. Tengku Zafrul Aziz, Malaysias Minister für Investitionen, Handel und Industrie, betonte, dass Regeln, Vertrauen und Inklusion die Grundlage für das Wachstum aller Nationen seien. Ruben Oyarzo, Mitglied der chilenischen Abgeordnetenkammer, bekräftigte Chiles Engagement für die Weiterentwicklung des asiatisch-pazifischen Raums und den Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Yoon Dong-sup, Präsident der Yonsei-Universität, ergänzte, dass der Umgang mit dem Klimawandel, Innovationen, dem demografischen Wandel und wirtschaftlicher Unsicherheit von Dialog, Zusammenarbeit und gemeinsamer Planung für eine nachhaltige Zukunft abhängt.

Angesichts der beispiellosen Herausforderungen für den Multilateralismus hat China weiterhin Maßnahmen ergriffen, insbesondere durch seine Global Governance Initiative, eine von vier großen globalen Initiativen, die es für die Welt vorgeschlagen hat. Die Teilnehmer lobten diesen Ansatz und betonten die Bedeutung von Zusammenarbeit, Engagement und gegenseitigem Vertrauen. Sie verwiesen auf Chinas wirtschaftliche Resilienz als stabilisierende Kraft für das globale Wachstum.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass in der heutigen fragilen Weltwirtschaft Zusammenarbeit, Vertrauen, Transparenz und Innovation der Schlüssel zur Erhaltung des Wachstums im asiatisch-pazifischen Raum sind. David Perez-Des Rosiers vom Canada China Business Council bezeichnete die APEC als zentrale Plattform für regionale Chancen. Gaston Chee von der Malaysian Chamber of Commerce in China betonte die Bedeutung von Transparenz, um steigenden Handelsbarrieren entgegenzuwirken, während Chung Suh-Yong von der Seoul International Law Academy die APEC dazu aufforderte, offene und integrative Partnerschaften aufzubauen, die gemeinsame Interessen und Unterschiede in Einklang bringen.

Inmitten globaler Fragmentierung und Misstrauen ist Chinas Botschaft unmissverständlich: Dialog, Zusammenarbeit und gemeinsamer Wohlstand bieten einen Weg zur Erneuerung.

