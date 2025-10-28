© Foto: Barbara Ortutay - AP

Nach fast einjährigem Ringen steht der Umbau zur gewinnorientierten Struktur des ChatGPT-Erfinders.ChatGPT-Entwickler OpenAI hat sich mit seinem Investor Microsoft auf eine Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen geeinigt. Damit sichert sich Microsoft eine 27-prozentige Beteiligung an dem begehrtesten Start-Up der Welt - ein Anteil, der nach aktueller Bewertung etwa 135 Milliarden US-Dollar wert ist. Der Deal regelt zudem eine zentrale Frage aus Sicht der Anleger: Microsoft behält bis mindestens 2032 die Nutzungsrechte an OpenAIs Technologie - inklusive Modellen, die eines Tages als sogenannte "Artificial General Intelligence" (AGI) eingestuft werden könnten. Sollte dieses …