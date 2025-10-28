Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle, während andere Börsen auf Rekordkurs bleiben. Enttäuschende Unternehmensausblicke belasten, die großen Ereignisse der Woche werfen ihre Schatten voraus. Anleger warten lieber ab, bevor sie sich positionieren. Der Abstand zur Bestmarke bleibt bestehen. Der Tag im Überblick. Nur wenig verändert und ohne klare Richtung hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag präsentiert. Teils enttäuschende Unternehmensausblicke und die in dieser Woche anstehenden ...

