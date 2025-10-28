Geoswift, ein weltweit führender Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungsdienstleistungen und -lösungen, gab heute seine Integration in das Circle Payments Network (CPN) bekannt. Geoswift integriert seine Bankinfrastruktur in ein auf Stablecoins basierendes Abwicklungssystem und ermöglicht so weltweit Echtzeit-B2B-Zahlungen, die konform und kosteneffizient sind. Aufbauend auf seiner Rolle als Originating Financial Institution (OFI) innerhalb des CPN ermöglicht Geoswift seinen Kunden die Expansion nach Lateinamerika.

"Geoswift hat sich einen vertrauenswürdigen Ruf für die Bereitstellung sicherer, konformer Abrechnungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten erworben. Durch den Beitritt zum Circle Payments Network modernisieren wir diese globale Reichweite mit einer Echtzeit-Stablecoin-Infrastruktur und schaffen so schnellere und transparentere grenzüberschreitende Zahlungsströme für unsere Unternehmenskunden", erklärte Raymond Qu, Group CEO und Gründer von Geoswift.

"Das Circle Payments Network ermöglicht Unternehmen wie Geoswift, die Komplexität grenzüberschreitender Zahlungen mithilfe von Stablecoins wie USDC zu reduzieren", erklärte Sunil Sharma, Vice President Product Management bei Circle. "Unser wachsendes Netzwerk von Teilnehmern schafft die Grundlage für ein globales, stets verfügbares Finanzsystem, das eine Brücke zwischen der traditionellen und der digitalen Wirtschaft schlägt."

Diese Integration unterstreicht das Engagement von Geoswift, Innovationen im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen voranzutreiben und gleichzeitig die Compliance und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die Unternehmen in einer zunehmend digitalen Weltwirtschaft erwarten.

Über Geoswift

Geoswift ist ein innovatives globales Zahlungsdienstleistungsunternehmen, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen im asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 steht die Marke Geoswift für proprietäre Innovationen, fundierte Fachkenntnisse in internationalen und lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen, solide Bankpartnerschaften und eine starke globale Präsenz. Geoswift ist in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in der Sonderverwaltungszone Hongkong lizenziert und wird von einem umfangreichen Zahlungsnetzwerk unterstützt, das sich über den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, EMEA und Lateinamerika erstreckt. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte, durchgängige Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen für ein breites Spektrum von Branchen, darunter Bildung, E-Commerce, Reisen und Finanzdienstleistungen.

Seite umfassende Produktpalette umfasst Zahlungsakzeptanz, Unternehmensauszahlungen, Devisenhandel, Geschäftskonten in mehreren Währungen, Kartenlösungen und vieles mehr. Geoswift hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und verfügt über regionale Niederlassungen in Hongkong, San Francisco, London und Singapur. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weltweit nahtlose, lokalisierte Zahlungslösungen an.

Über das Circle Payments Network

Circle Technology Services, LLC (CTS) ist der Betreiber des Circle Payments Network (CPN) und bietet Finanzinstituten, die am CPN teilnehmen, Produkte und Dienstleistungen an, um ihnen den Zugang zum CPN und die Integration zu erleichtern. CPN verbindet teilnehmende Finanzinstitute weltweit, wobei CTS als Technologiedienstleister für die teilnehmenden Finanzinstitute fungiert. CTS verwahrt keine Gelder und verwaltet keine Konten im Namen von Kunden, ermöglicht jedoch dem globalen Ökosystem der teilnehmenden Finanzinstitute, direkt miteinander in Verbindung zu treten, sicher zu kommunizieren und direkt miteinander abzurechnen. CTS ist keine Partei bei Transaktionen zwischen teilnehmenden Finanzinstituten, die von CPN vermittelt werden und die CPN zur Ausführung von Transaktionen auf eigenes Risiko nutzen. Die Nutzung des CPN unterliegt den CPN-Regeln und der CPN-Teilnahmevereinbarung zwischen CTS und einem teilnehmenden Finanzinstitut.

