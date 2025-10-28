Experten sehen die Märkte gut aufgestellt, doch Risiken nehmen zu: Zölle könnten Inflation treiben, Tech-Zahlen entscheiden über die Rallye und die Fed steht zwischen Politik & Konjunktur. Nach acht Zinssenkungen im Euroraum gehen die Märkte davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihren Lockerungszyklus beendet hat. In den USA hingegen preisen Anleger laut Bruno Lamoral, Portfoliomanager bei DPAM, in den kommenden zwölf Monaten vier Zinssenkungen der Federal Reserve ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.