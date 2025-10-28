Experten sehen die Märkte gut aufgestellt, doch Risiken nehmen zu: Zölle könnten Inflation treiben, Tech-Zahlen entscheiden über die Rallye und die Fed steht zwischen Politik & Konjunktur. Nach acht Zinssenkungen im Euroraum gehen die Märkte davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihren Lockerungszyklus beendet hat. In den USA hingegen preisen Anleger laut Bruno Lamoral, Portfoliomanager bei DPAM, in den kommenden zwölf Monaten vier Zinssenkungen der Federal Reserve ...Den vollständigen Artikel lesen ...
