© Foto: Wang Ying - XinHua

Der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio, warnte am Dienstag davor, dass sich in den USA im Zuge des Booms der künstlichen Intelligenz eine Blase um Megacap-Technologie bilden könnte.Gleichzeitig erklärt er, dass diese Blase möglicherweise erst platzt, wenn die US-Notenbank Fed ihre derzeitigen lockeren Geldpolitikmaßnahmen umkehrt. "Da passiert gerade sehr viel Blasenartiges", sagt Dalio in einem aktuellen Interview gegenüber CNBC. "Aber Blasen platzen eigentlich erst, wenn die Geldpolitik restriktiv wird." Dalio fügt hinzu: "Wir werden wahrscheinlich eher die Zinsen senken als sie zu erhöhen." Der Hedgefonds-Tycoon erklärt, dass er einen persönlichen Blasenindikator nutzt, der …