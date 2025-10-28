© Foto: Erstellt mithilfe von Google Gemini

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war DocuSign ein gefeierter Börsenstar, jetzt interessiert sich kaum noch jemand für die Aktie. Zu Unrecht! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - DocuSign Die Erzählung von Aufstieg, glanzvoller Blütezeit und anschließendem Niedergang ist eine auch an der Börse häufig anzutreffende. Für besonders viele solcher Geschichten sorgte die Corona-Pandemie, die Dutzende von Highflyer in den Mittelpunkt des Interesses der Anlegerinnen und Anleger spülte. Von vielen der damals nachgefragten Werte wie Snap, Peloton und Teladoc hört man heute kaum noch etwas. Das ist mit Blick auf Kursverluste von 90 Prozent und mehr auch besser so. Ein weiterer, damals …