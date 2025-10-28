Diese Aktien zahlen nicht nur massive Dividenden von bis zu 23 Prozent, sondern bieten darüber hinaus noch enormes Kurspotenzial für Investoren. Diese unbekannten Titel könnten jetzt unglaubliche Chancen bieten. Es bringt in der Regel nicht viel, wenn eine Aktie eine hohe Dividende zahlt, der Kurs aber nicht ebenfalls steigt oder vielleicht sogar fällt. Doch es gibt auch einige ausschüttungsstarke Papiere, die Anlegern enormes Potenzial bieten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
