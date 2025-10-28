© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEGroq-Chef Jonathan Ross sieht die KI-Blase nicht als Gefahr, sondern als Chance. Warum er überzeugt ist, dass der Boom langfristig Rendite bringt.Der Chef des US-Chipunternehmens Groq, Jonathan Ross, hält eine mögliche Blase im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für kein schlechtes Zeichen - im Gegenteil: Für Anleger könne sie ein Zeichen für wirtschaftliche Dynamik sein. "Eine Blase zieht Menschen und Kapital an" Im Gespräch mit CNBC beim Future Investment Initiative Summit in Saudi-Arabien sagte Ross: "Die Sache ist wie immer, dass man eine Blase will, weil die Blase ein Zeichen dafür ist, dass viel wirtschaftliche Aktivität stattfindet und man einfach alle möglichen Leute anzieht, …Den vollständigen Artikel lesen ...
