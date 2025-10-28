© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Groq-Chef Jonathan Ross sieht die KI-Blase nicht als Gefahr, sondern als Chance. Warum er überzeugt ist, dass der Boom langfristig Rendite bringt.Der Chef des US-Chipunternehmens Groq, Jonathan Ross, hält eine mögliche Blase im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für kein schlechtes Zeichen - im Gegenteil: Für Anleger könne sie ein Zeichen für wirtschaftliche Dynamik sein. "Eine Blase zieht Menschen und Kapital an" Im Gespräch mit CNBC beim Future Investment Initiative Summit in Saudi-Arabien sagte Ross: "Die Sache ist wie immer, dass man eine Blase will, weil die Blase ein Zeichen dafür ist, dass viel wirtschaftliche Aktivität stattfindet und man einfach alle möglichen Leute anzieht, …