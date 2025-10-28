Dogecoin-Kurs-Prognose: USA und China leiten den Bullenmarkt ein

Wieder einmal konnte in dem Handelskrieg zwischen China und den USA heute für eine Erleichterung gesorgt werden, nachdem sich bereits zuvor die beiden Handelsminister der Länder miteinander getroffen hatten. Was derweilen geschehen ist und sonst noch für den Dogecoin-Kurs in der nächsten Zeit wichtig ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Diese Faktoren treiben nun den Dogecoin-Kurs

Eine sehr erfreuliche Nachricht war heute, dass China und die USA die Tarife bedeutend senken werden, sofern die asiatische Supermacht ihre Fentanyl-Exporte besser kontrolliert.

Wieder einmal hat Donald Trump somit heißer gekocht, als gegessen wird, was für viele keine Überraschung, sondern eher ein Trend einer Verhandlungsstrategie ist, bei der man seinen Kontrahenten zunächst einschüchtern will.

Deshalb hören die Märkte auch nicht mehr so stark auf Trumps Worte, weil er am Ende des Tages einen Deal akzeptieren wird. Aber auch China würde durch einen Handelskrieg belastet werden, weshalb beide Länder zu einer Einigung neigen.

https://twitter.com/SpencerHakimian/status/1983216206455681509

Dennoch bleibt es zweifelhaft, ob China wirklich seine Exporte überwachen wird, da es schon seit dem Jahr 2018 nicht wirklich geschehen ist und die USA kaum Mechanismen haben, um dies auch durchsetzen zu können.

Darüber hinaus haben die beiden Länder jeweils die Hafengebühren füreinander gesenkt, nachdem sie zuvor im Zusammenhang mit dem Handelskrieg erhöht wurden. Ebenso sollen die Sojabohnen-Importe aus den USA wieder gesteigert werden, während die Exporte seltener Erden für vorerst ein Jahr fortgeführt werden.

Noch am 10. Oktober erlitt Dogecoin mit dem Rest des Krypto-Marktes einen Flashcrash, da Trump mit der Erhöhung der Zölle für China um 100 % gedroht hatte. Mittlerweile scheinen die Sorgen über geringere Margen, höhere Inflation und Krieg geringer zu sein.

Daher ist auch der Crypto Fear & Greed Index über die vergangenen 9 Tage von 22 auf mittlerweile 50 gestiegen, womit er sich aus der Zone der extremen Angst in den neutralen Bereich bewegt hat. Dies kann zu einer Akkumulationsphase und Kursausbrüchen führen.

Ausblick auf Dogecoin in diesem Jahr

Die Investoren warten nun auf die nächste Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank, die sich schon trifft und morgen die Leitzinsen bekannt gegeben wird. Laut den Fed Fund Futures und dem CME FedWatch Tool preisen die Anleger derzeit für den 28. Oktober zu 97,8 % 25 Basispunkte ein.

Ebenfalls positiv anzumerken ist, dass die Bank of Canada aufgrund der US-Zölle jetzt wahrscheinlich dazu genötigt werden könnte, die Zinsen zu senken, um auf diese Weise der Abschwächung der Wirtschaft entgegenzuwirken.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Außerdem hat nun die Western Union bekannt gegeben, dass sie zusammen mit der Digitalbank Anchorage einen eigenen Stablecoin mit dem Ticker USDPT herausgeben wird, der an den US-Dollar gebunden wird. Somit gelangt zunehmend weitere Liquidität in die Kryptoindustrie.

Entscheidend wird der morgige Tag mit der Zinssenkung. Bis dahin dürfte bei den Anlegern noch etwas Zurückhaltung herrschen, obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Zudem ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen.

Bereits morgen könnte DOGE schon bei 0,26 USD notieren und im Zuge der Jahresendrally alte Höchststände von 0,48 und sogar 0,74 USD erreichen. In der Zeit der Jahreswende bis Anfang 2026 ist sogar ein Kurs von 1,16 USD möglich, was jedoch für eine Nachhaltigkeit von Onchain-Daten untermauert werden sollte, die eher 1 bis 2 Jahre benötigen.

Stärkster Memecoin bereitet sich für die Eroberung des Marktes vor

Nach einer Finanzierungssumme von 3,8 Mio. USD hat der Vorverkauf von Maxi Doge mittlerweile bedeutende Mittel aufgenommen und bereitet sich daher auf seinen nahenden Start vor. Somit könnte der motivierende Memecoin bald Geschichte schreiben, wenn die Macht seines 1.000x-Konzept erst einmal vollständig entfesselt wurde.

Denn Maxi Doge verkörpert die ambitionierte Einstellung der Memetoken-Trader, welche unerbittlich auf der Suche nach dem nächsten Coin sind, der ihnen einen Generationsreichtum bescheren wird. Dabei sind sie auch dazu bereit, höhere Risiken dafür in Kauf zu nehmen, um somit das zu erreichen, von dem die meisten nur träumen.

Nun sollen alle gleichgesinnten Underdogs zusammengeschart werden, um gemeinsam mehr zu schaffen. Die Mission ist es, schnell zum führenden Memecoin aufzusteigen. Dafür wurde unter anderem eine Kriegskasse mit dem MAXI-Coin eröffnet, welche die Unterstützer für ihre Hilfe an den Charts und darüber hinaus belohnen soll.

Ebenso sind Futures mit einem Hebel von 1.000x geplant, mit denen Kleinanlegern schnell mit dem Volumen von Institutionen agieren können. Schließlich verwandeln sich somit 1.000 USD in 1 Mio. USD, womit ein Kursgewinn von 10 % bereits 100.000 USD oder 100x entspricht. Genauso profitiert die Bewertung von Maxi Doge, sodass schneller Vervielfachungen und lebensverändernde Renditen möglich werden.

Bei dieser Rechnung wurden noch nicht einmal die großzügige Staking-Rendite in Höhe von 80 % pro Jahr berücksichtigt, die dynamisch an die Anzahl der gestakten Coins angepasst wird. Somit können diese Gewinne sogar noch einmal bedeutend gesteigert werden, was auch die hohe Aktivität in diesem Bereich und das Interesse der Wale erklärt.

Für die nächsten 9 Stunden stehen die MAXI-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,000265 USD zum Kauf zur Verfügung. Dann wird eine weitere Vorverkaufsrunde abgeschlossen, womit wiederum eine Preiserhöhung stattfindet. Somit werden also die frühen Käufer für ihren Vertrauensvorschuss und die Wartezeit stärker belohnt.

